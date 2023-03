Artykbaev a rencontré les chefs des délégations des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique

Le vice-ministre des Affaires étrangères Aibek Artykbaev a tenu une série de réunions bilatérales avec les chefs des délégations des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique, ainsi qu’avec les pays partenaires et les observateurs de l’organisation.

Selon le ministère des Affaires étrangères de la République kirghize, la réunion a eu lieu les 16 et 17 mars dans la capitale mauritanienne de Nouakchott dans le cadre de la 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

En particulier, des entretiens ont eu lieu avec Ehab Badawi (Égypte), Chong Lun Lai (Malaisie), TRY Tarayat (Indonésie), bilawal Bhutto Zardari (Pakistan), ainsi qu’avec d’autres chefs de délégation des pays membres de l’OCI au Moyen-Orient et en Afrique.

Lors des réunions, aybek artykbaev a discuté avec ses collègues des questions d’actualité et des domaines prometteurs de la coopération bilatérale, y compris l’intensification des relations politiques grâce à l’organisation de voyages mutuels aux aux plus hauts niveaux, l’augmentation du volume du commerce bilatéral et des investissements, la mise en œuvre de projets communs dans différentes directions, la facilitation du régime des visas, le développement du Tourisme et l’ouverture de liaisons aériennes directes, ainsi que la coopération dans le cadre des organisations internationales.les questions de coopération ont été discutées.

Lors de ces réunions, des accords ont été conclus avec certains pays en vue d’organiser prochainement des réunions politiques bilatérales et des réunions ordinaires des comités intergouvernementaux de coopération.

Aibek artykbaev a également demandé aux chefs de délégation des pays membres de l’OCI de soutenir la candidature du Kirghizistan aux membres non permanents du conseil de Sécurité de l’ONU pour 2027-2028 et a transmis à ce sujet les communications écrites spéciales adressées aux ministres des affaires étrangères des pays de l’OCI par le ministre des affaires étrangères du Kirghizistan,