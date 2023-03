Arrestation de trois des salafistes évadés de la prison centrale de Nouakchott

La police mauritanienne a arrêté trois des quatre détenus condamnés pour « terrorisme » qui s’étaient évadés de la prison civile, dimanche soir dernier, rapportent des sources généralement bien informées.

Une unité antiterroriste a pu, avec la collaboration de diverses formations issues des forces de sécurité nationale, arrêter les trois fugitifs, qui s’étaient dissimulés depuis leur évasion dans l’un quartier de la capitale, Nouakchott.

Avec cette grosse pêche, le reste de la traque pour arrêter le 4e salafiste ne serait qu’une question d’heures.

L’opinion s’attend dans la soirée de ce mardi 7 mars courant à un communiqué officiel qui mettra tout au clair et qui permettra non seulement de ramener la sécurité à la capitale mais aussi de rétablir l’internet, coupé depuis hier lundi, causant de nombreux et divers désagréments dans les milieux économiques, commerciaux et éducatifs.

Il est prévu également que le président mauritanien Ould Ghazouani, rentré hier soir d’un voyage au Golfe, présente ses condoléances aux familles des gardes tombés en martyr après avoir été froidement fusillés par les extrémistes dont deux sont condamnés à mort, au cours de leur forcing à main armée pour sortir de l’enfer carcéral.

Senalioune