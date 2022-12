Arkab reçoit le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle.reçoit le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, a reçu le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle de la République islamique de Mauritanie, Niang Mamoudou, avec qui il a discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales, notamment la formation et l’échange d’expériences dans les domaines de l’énergie et des mines

Cette rencontre s’est déroulée, selon un communiqué du ministère, dans le cadre de la troisième conférence des ministres et dirigeants chargés de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels dans le monde arabe en Algérie, en présence de l’ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Algérie et des cadres du Ministère mauritanien de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que des cadres du Ministère de l’energie et des mines, selon la même source.