Après le coup d’État au Niger, Al-Qaïda cherche un scénario au Mali.

Talha Al-azwadi, l’émir de la « compagnie de Jérusalem « du groupe » Nusrat al-Islam et Musulmans » fidèle à Al-Qaïda, est revenu pour apparaître avec un message de propagande passant en revue les plans du groupe dans la région de l’Azawad au nord du Mali.

Talha azawadi était un leader au sein de la soi-disant » Al-Qaïda au Maghreb islamique« , et a participé à des actes violents dans l’Azawad en 2012 ; dans un effort de sécession dans la région, le groupe « Nusrat al-Islam et les musulmans » a été fondé en 2017 et sa violence a été causée par la perte de sécurité dans les régions de Bandiagara, pancas, Gini, duentza, Koro et Mopti.

Combler le vide sécuritaire

Le représentant du Mouvement National de libération de l’Azawad en Mauritanie, M. Ben Bella, attribue l’audace de Talha azawadi d’apparaître et de publier une vidéo de propagande à » tous les groupes extrémistes tels qu’al-Qaïda et l’organisation terroriste Etat Islamique se précipitent maintenant pour combler le vide sécuritaire laissé par le retrait des troupes françaises du Mali, et le vide qui sera laissé par la mission de stabilisation des Nations Unies MINUSMA (prévue de se retirer d’ici 6 mois à la demande des autorités maliennes).

« La situation sécuritaire dans le triangle frontalier entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali s’est détériorée en raison du coup d’État au Niger », ajoute-t-il.

« Le groupe al-Nosra aspire à imposer son contrôle ; il est toujours hostile aux mouvements azawadi et les mouvements azawadi leur sont également hostiles, et peut-être qu’une confrontation pourrait se produire entre eux, mais après le conflit avec l’armée malienne et Wagner est résolu », a-t-il déclaré.

Exploitation du coup d’État au Niger

Pour sa part, l’experte américaine spécialisée dans les Affaires internationales et stratégiques, Irina Tsukerman, se concentre sur le rôle des troubles provoqués par le coup d’État au Niger voisin dans l’encouragement du groupe « al-Nosra » à répandre davantage de chaos, ce qui pourrait menacer la perte de contrôle des autorités dans la région de l’Azawad.

Elle ajoute en détail : al-Qaïda dans la région du Sahel (y compris le Niger et le Mali en Afrique centrale et occidentale) est susceptible de profiter de ce qui s’est passé au Niger pour se regrouper dans la région de l’Azawad, connue pour chercher l’indépendance du Mali.

« L’Azawad est déjà une zone interdite aux forces maliennes (en raison du contrôle des mouvements terroristes et des mouvements armés de l’Azawad sur elle), et le gouvernement de Bamako peut se retrouver entouré de problèmes de plusieurs côtés, et incapable de garder l’Azawad », a-t-elle poursuivi.

Elle souligne qu’à la fin du mois de janvier 2023, le chef d’al-Qaïda au Mali était déjà engagé dans des pourparlers secrets avec divers groupes du nord, d’autant plus que ces groupes et mouvements voient dans le groupe « Nusrat al-Islam et les Musulmans » (représentant d’al-Qaïda et formé de locaux) celui capable de leur fournir une protection non fournie par le gouvernement (face à l’Etat islamique).

Selon elle, le groupe est susceptible de poursuivre la stratégie consistant à jouer le rôle de protecteur, à moins que les autorités ne reconsidèrent leur approche des groupes de l’Azawad et n’allouent des ressources à leur défense.

Le scénario afghan

Michael Churkin, chercheur au US RAND Center for security consulting, avertit que le groupe « Nusra pour l’Islam et les musulmans » se renforce et qu’il s’efforce de gagner l’opinion publique locale, en évitant d’être exposé à la vie des gens.

En janvier 2023, une plateforme médiatique affiliée au groupe a publié une vidéo de la vente de tribus à « azawadg » dans la région de Ménaka au nord du Mali au chef du groupe, Iyad Ag Ghali.

Shurkin est probable qu’al-Nusra suive le chemin des talibans en Afghanistan, espérant qu’il puisse profiter de toutes les circonstances pour accéder au pouvoir, et le coup d’État militaire au Niger est déjà un « coup dur pour les efforts de lutte contre le terrorisme ».

Sources : Sky News