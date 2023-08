Après avoir rencontré Eli Cohen.. Le ministre libyen des Affaires étrangères suspendu de ses fonctions

Après que le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé que le ministre Eli Cohen avait tenu une réunion avec son homologue libyen du gouvernement d’unité nationale de Najla Al-manqoush en Italie la semaine dernière, le chef du gouvernement d’unité nationale (GNU), Abdel Hamid Dbeibah, a décidé lundi à l’aube de suspendre la ministre des Affaires étrangères du travail à titre de précaution et de la renvoyer pour enquête.

« Le Premier ministre a suspendu la ministre des Affaires étrangères par précaution et l’a renvoyée pour enquête », a déclaré le Bureau d’information du chef du gouvernement d’unité nationale.

Dbeibah a également chargé le ministre de la Jeunesse, Fathallah Abd al-Latif Al-Zani, de gérer les travaux au ministère des Affaires étrangères.

« Non préparée et informelle »

Pour sa part, le ministère libyen des Affaires étrangères a publié un communiqué indiquant que la rencontre de Rome entre Al-manqoush et Cohen était « une réunion informelle et non préparée lors d’une réunion avec le ministre italien des Affaires étrangères ».

Elle a souligné dans un communiqué que la réunion « n’a inclus aucune discussion, accord ou consultation, mais dans laquelle le ministre a confirmé les constantes de la Libye à l’égard de la question palestinienne de manière claire et inexplicable et sans ambiguïté ».



« Une démarche qui enfreint les règles »

Dimanche soir, le Conseil suprême d’État libyen a condamné la rencontre de la ministre des Affaires étrangères du gouvernement d’Union, Najla Al-manqoush, avec son homologue israélien, comme une « démarche contraire aux règles du boycott d’Israël » et a exigé que les personnes impliquées soient tenues responsables et veillent à ce que l’affaire ne se reproduise plus.

La déclaration du Conseil a également appelé à « prendre d’urgence les mesures nécessaires pour que les personnes concernées rendent des comptes, pour s’assurer qu’il n’y a pas de conséquences de cette réunion et pour éviter qu’elle ne se reproduise ».

« La question mère »

La déclaration décrivait la question palestinienne comme « la question mère qui unit tous les Spectres et partis libyens, quelles que soient leurs différences et leurs orientations, et le restera ».

En réaction populaire à cette réunion, le correspondant d’Al Arabiya en Libye a rapporté que des manifestants avaient pris d’assaut le siège du ministère des Affaires étrangères, tandis que d’autres bloquaient des routes dans les zones de marché du vendredi et du 11 juin lors de manifestations dans la capitale libyenne Tripoli rejetant la « normalisation ».

Le ministre israélien des Affaires étrangères a annoncé dimanche qu’il avait rencontré le ministre libyen à Rome la semaine dernière lors de la toute première réunion entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays.

Source: alarabiya.net