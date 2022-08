Appel à candidatures – 9e Concours international de plaidoieries pour les droits de l’Homme de Mauritanie.

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Ordre National des Avocats de Mauritanie organisent, avec le soutien de l’Ambassade de France en Mauritanie et sous le haut patronage du Ministère de la Justice, la neuvième édition du Concours international de plaidoiries pour les droits de l’Homme le jeudi 15 décembre 2022 à Nouakchott.

L’appel à candidature est ouvert aux avocats francophones et arabophones jusqu’au 30 septembre : https://2idhp.eu/actualite/appel-a-candidature-pour-le-9e-concours-international-de-plaidoiries-pour-les-droits-de-lhomme-de-mauritanie/

Ambassade de France en Mauritanie

CNB Conseil National des Barreaux

Barreau de Caen

