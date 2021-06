Annulation de l’arrêté limitant l’âge pour l’inscription dans les établissements d’enseignement supérieur (ministère de l’Enseignement supérieur)

La mesure empêchant l’inscription dans les établissements d’enseignement supérieur des étudiants âgés de 25 ans ou plus, a été levée mardi, par un arrêté du ministère de l’Enseignement supérieur et de Recherche scientifique.

Cette décision est motivée, selon un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de Recherche scientifique par l’intérêt qu’attachent les citoyens, tous âges confondus, à l’enseignement supérieur et surtout ceux qui ont fait d’énormes sacrifices pour avoir le baccalauréat.

Le texte précise que cette mesure entre dans le cadre du programme ‘Taahoudaty’ du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui promet à tous les étudiants mauritaniens un enseignement de qualité restrictions.

« Au regard des préjudices subis par plusieurs bacheliers âgés de plus de 24 ans et désireux de s’inscrire dans les établissements publics d’enseignement supérieur, l’arrêté empêchant l’inscription dans les établissements d’enseignement supérieur au delà de 24 ans est annulé pour préserver l’intérêt général et encourager ceux qui manifestent de l’engouement pour l’acquisition du savoir et des sciences », note le communiqué.

Le ministère annonce que cette mesure a été prise après une mûre réflexion et rappelle que l’accès aux établissements d’enseignement supérieur est régi par des textes et des critères objectifs, surtout l’orientation vers les spécialités.

Nouakchott, 22/06/2021

AMI