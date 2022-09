Amical : la Mauritanie s’offre le Bénin, Madagascar forte tête, l’Afrique du Sud déroule…

Publié dans Afrik-Foot le 25/09/2022

Outre le Sénégal (2-0 contre la Bolivie) et la Côte d’Ivoire (2-1 face au Togo), d’autres sélections africaines avaient un match amical au programme samedi. C’est le cas de la Mauritanie, qui a pris le meilleur sur le Bénin (1-0) en s’imposant au Maroc grâce à un but de l’inévitable Aboubakar Kamara (29e). Toujours au Maroc, le Congo et Madagascar ont fait le show (3-3). Les hommes de Paul Put ont pourtant mené au score à plusieurs reprises grâce à Mbenza (17e), Dembi (27e) et Mboungou (71e), mais les Barea ont égalisé à chaque fois par l’intermédiaire de Voavy (29e), Amada (56e) et Ilaimaharitra (85e) !

Match nul aussi pour la Guinée Bissau, qui est allée faire 1-1 en Martinique. João Mario a égalisé pour les Djurtus (69e) et répondu à l’ouverture du score locale signée Davy Singama (25e). Enfin, l’Afrique du Sud n’a fait qu’une bouchée de la Sierra Leone (4-0) sur des buts de Zwane (33e, 64e), Mayambela (49e) et Modiba (72e), tandis que Msuva (29e) a permis à la Tanzanie de remporter le derby contre l’Ouganda (1-0).

Dimanche de répit pour la plupart des sélections avec Niger–Liberia (au Caire, en Egypte) comme seule affiche au programme.

Source: Afrik-Foot