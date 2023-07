Ambassade des États-Unis : son soutien dépasse 500 mio $ par an

L’ambassade des États-Unis à Nouakchott: nous avons rejoint les membres de l’Alliance Sahel et notre soutien dépasse 500 millions de dollars par an.

L’ambassade des Etats-Unis à Nouakchott a indiqué aujourd’hui dans un communiqué de presse qu’elle s’est jointe lundi dernier avec l’Agence américaine pour le développement aux membres de l’Alliance Sahel lors de sa quatrième assemblée qui s’est tenue la semaine dernière à Nouakchott.

Dans son communiqué, l’ambassade a évoqué l’importance du plan stratégique du groupe, notamment en ce qui concerne les questions de jeunesse et les interventions humanitaires dans la région.

