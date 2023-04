Ambassade d’Allemagne à Nouakchott: Changement de procédure de prise de rendez-vous pour le visa.

VISA: Changement de procédure de prise de rendez-vous

Avec effet immédiat, les rendez-vous pour les demandes de visa (Schengen et visas nationaux) à l’Ambassade d‘Allemagne doivent être pris uniquement en ligne. Il faut réserver un créneau par chaque demandeur, y compris les enfants mineurs.

Voici le lien du portail de rendez-vous en ligne: https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=noua&request_locale

Ce portail est disponible en langues allemande et française, les rendez-vous sont gratuits.

Vous trouverez plus d’informations sur le site web de l’ambassade et la page d’accueil du portail de rendez-vous.