Ambassade d’Algérie à Nouakchott : Communiqué de presse

Ambassade d’Algérie à Nouakchott : Nous nous étonnons du suivisme de l’Association des Journalistes Mauritaniens de contrevérités marocaines.

L’Ambassade de la République Algérienne à Nouakchott a exprimé dans un communiqué, son étonnement face à ce qu’elle a qualifié, de crédit accordé par l’Association des Journalistes Mauritaniens (AJM) à des contrevérités marocaines relatives à l’empêchement de journalistes marocains de couvrir le sommet arabe en Algérie.



Reçu par Rapideinfo et adressé à M. Moussa Bouhli, Président de l’AJM, également vice-président de l’Union des journalistes arabes –

Les journalistes marocains ne se sont pas conformés aux mesures appliquées à tous et ont profité du traitement préférentiel accordé par l’Algérie aux citoyens maghrébins, consistant à les dispenser de la condition de détention de visa pour entrer en Algérie, se rendant en Algérie sans obtenir l’accréditation nécessaire pour assurer la couverture médiatique, selon le communiqué.

Texte de la déclaration :

En référence à la déclaration que vous avez faite concernant l’interdiction faite à une délégation de la presse marocaine de couvrir les travaux du Sommet arabe en Algérie, l’Ambassade d’Algérie à Nouakchott souhaite, conformément au droit de réponse, précisez les points suivants :

Il est de règle dans tous les pays, en particulier lors de la tenue de conférences de cette importance de :

Présenter d’avance des demandes d’accréditation pour les journalistes, généralement jointes des équipements et matériel utilisés pour la couverture médiatique, afin de faciliter le travail des journalistes

Afin de leur assurer les meilleures conditions, les autorités algériennes ont lancé une campagne -médiatique anticipée, dans laquelle, elles ont appelé les journalistes à présenter des demandes d’accréditation au cours du mois de septembre. Ce délai avait été reporté au 6 octobre avec la confirmation que toute demande faite après cette date, ne sera pas étudiée et que cette procédure s’appliquera à tout le monde sans exception

Cependant, les journalistes marocains, comme d’habitude, n’ont pas respecté ces procédures appliquées à tous et ont au contraire, profité du traitement préférentiel accordé par l’Algérie aux citoyens maghrébins, consistant à les dispenser de l’obligation de présentation d’un visa pour entrer en Algérie, se rendant en Algérie sans détention de l’accréditation nécessaire pour faire la couverture médiatique.

Il s’agit d’une tentative d’induire en erreur l’opinion publique et d’attirer sa sympathie en jouant un rôle de victime, soit le second du genre, après les Jeux méditerranéens, où les journalistes marocains ont refusé de respecter, à l’instar de leurs autres collègues, les procédures suivies ; ce qui nous a conduit à leur privation de la couverture des jeux. Ce refus répété des journalistes marocains à suivre les procédures réglementaires respectées par tous les journalistes, amène à s’interroger sur les véritables intentions qui motivent ce comportement contraire à l’éthique professionnelle et aux traditions applicables en de telles circonstances.

L’ambassade s’étonne d’autre part, du manque de professionnalisme et du suivisme de l’AJM de ces contrevérités sans se donner la peine de les vérifier ou même de connaître la réponse de l’autre partie. Pour ces raisons, l’ambassade espère que l’association évite de s’engager à l’avenir dans une telle rhétorique qui porte atteinte à l’honneur de la profession ou de céder à des campagnes trompeuses alimentées par des calculs politiques étroits.

Elle demeure disposée à travailler avec les soucieux de cette noble profession pour hisser le travail journalistique et éclairer l’opinion publique au service de la vérité qui ne doit pas être sujette ni aux caprices ni aux marchandages.

Ambassade d’Algérie

