Allocution du Président au Sommet de la Démocratie

Allocution du Président de la République au Sommet de la Démocratie.

Voici une traduction de ce discours :

«Son Excellence Monsieur Joe Biden, Président des États-Unis d’Amérique;

Excellences Messieurs les Chefs d’État et de Gouvernement;

Vos Excellences;

Mesdames et Messieurs;

Je tiens tout d’abord à vous exprimer ma joie de participer à cette deuxième édition du Sommet de la démocratie. Je suis reconnaissant à Son Excellence le Président Joe Biden, pour sa généreuse invitation et ses efforts inlassables pour promouvoir et développer continuellement la démocratie, pour qu’elle puisse résister à la corruption et à la tyrannie, et qu’elle soit plus fort pour protéger l’état de droit et les libertés, préserver les droits de l’homme et consolider les principes de bonne gouvernance en termes d’exigences de contrôle et d’obligation de rendre compte.

Mesdames et Messieurs;

La démocratie garantit les libertés et les droits, assure l’égalité de tous devant la loi, favorise la participation à la gestion des affaires publiques, libère les énergies des peuples et promeut le génie créateur et l’esprit d’innovation favorisant les conditions propices à la croissance, au progrès et au développement dans la sécurité et la stabilité.

Convaincus de cela, nous avons, en République Islamique de Mauritanie, déployé et continuons de consentir de grands efforts pour consolider la démocratie, promouvoir les droits de l’homme, et renforcer les fondements de l’Etat de droit et des institutions, dans une atmosphère sereine d’ouverture et de concertation, avec tous les acteurs politiques et sociaux.

Dans ce contexte, notre pays se prépare au milieu de cette année à organiser des élections législatives et locales, auxquelles nous travaillons pour qu’elles soient justes et transparentes, et qu’elles se déroulent dans une atmosphère de liberté et de concurrence responsable.

Nous nous y sommes préparés en développant notre système électoral et en élevant le niveau de proportionnalité, afin d’élargir la base de la représentation, en faveur de l’inclusion de tous, ainsi qu’en créant une liste garantissant une meilleure représentation des jeunes et des personnes aux besoins spécifiques, en plus d’une liste pour les femmes dans une démarche genre d’appui à l’équité entre les sexes.

De même, par souci de soutien aux libertés individuelles et collectives, nous avons engagé plusieurs actions dont l’application du régime déclaratif en lieu et place de l’autorisation préalable pour les associations et organisations de la société civile.

Nous avons également mis en place des programmes ambitieux de lutte contre la pauvreté, la vulnérabilité et diverses formes de discrimination et d’exploitation des êtres humains.

Ces actions ont été conduites parallèlement à la lutte globale que nous menons contre la corruption, qu’elle soit administrative ou financière, en activant toutes les structures de contrôle et d’inspection, afin de consolider le principe de responsabilité et les règles de bonne gouvernance.

C’est le lieu pour moi de saluer, ici, le soutien multiforme que nous recevons des États-Unis dans le cadre de ses programmes destinés à cet effet.

Mesdames et Messieurs;

La démocratie dans les systèmes politiques n’est pas un acquis définitif, mais elle se construit en permanence, s’améliore en continu et se performent de façon ininterrompue.

Par conséquent, des initiatives telles que celle de notre présent sommet sont extrêmement importantes et contribuent grandement à faire prendre conscience de la nécessité de promouvoir la démocratie et de la défendre ainsi que ses nobles valeurs, telles que la liberté, les droits de l’homme, l’égalité, la bonne gouvernance, etc.

Tout en renouvelant mes remerciements pour l’opportunité qui m’a été offerte de participer à ce sommet, je souhaite plein succès à ses travaux.

Je vous remercie».