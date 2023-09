Algérie-Tunisie : un Forum économique prévu en octobre à Alger.

Un forum économique Tuniso-Algérien se tiendra le 3 octobre 2023 à Alger à l’initiative du CEPEX, et ce, en marge de la 22ème session de la Haute Commission Mixte Tuniso-Algérienne (du 2 au 4 octobre 2023, dans la capitale algérienne).

Selon le Centre de Promotion des Exportations tunisien, ce forum économique « constitue une opportunité pour les sociétés tunisiennes d’élargir leur réseau d’affaires et tisser des relations de partenariat durables, à travers l’organisation de rencontres professionnelles B2B multisectorielles ».

Les travaux de la précédente session de la Haute Commission Mixte Tuniso-Algérienne ont eu lieu en mars 2017 à Tunis, font rappeler les médias tunisiens.

A noter que le volume des échanges commerciaux entre l’Algérie et la Tunisie a atteint 1 620,57 millions de dollars, durant l’année 2022. Il s’est monté à 975,67 millions de dollars au cours du le 1er semestre 2023.

Quant à la balance commerciale de la Tunisie avec l’Algérie, durant les huit premiers mois de l’année, reste déficitaire de plus de 3 milliards de dinars, malgré une hausse de 38% des exportations tunisiennes vers l’Algérie.

Il est à rappeler que lors des travaux de la 5e session de la Commission mixte algéro-tunisienne de suivi des échanges commerciaux, tenue vendredi, dans la capitale tunisienne, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a fait savoir que les questions du développement de la bande frontalière entre l’Algérie et la Tunisie, la promotion du commerce entre les deux pays, l’investissement et les zones franches, seront soumis à la Haute Commission mixte, qui se tiendra prochainement en Algérie, sous la co-présidence du Premier ministre, Aimen Benabderrahamene, et du Chef du Gouvernement tunisien, Ahmed Hachani.

Le ministre a souligné que la Haute Commission mixte permettra de donner “un nouvel élan” aux relations commerciales entre les deux pays.

SS

maghrebemergent