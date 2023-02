Algérie – Sénégal : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match du CHAN en direct ?

Ce week-end, l’Algérie et le Sénégal s’affrontent en finale du Championnat d’Afrique des Nations. Une finale inédite pour cette 7ème édition du CHAN. Algérie – Sénégal : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Ce week-end, un nouveau pays viendra inscrire son nom au palmarès du Championnat d’Afrique des Nations. L’Algérie et le Sénégal n’ont jamais remporté la compétition, alors que cette CHAN 2023 est la 7ème du nom. 2022 n’a pas été une année rose pour les Algériens qui ont perdu leur titre de champions d’Afrique et qui ont dû rester chez eux lors de la Coupe du Monde, privés de Mondial suite à leur non-qualification. Pour arriver en finale, l’Algérie a fait dans le pragmatisme. En poule, les Fennecs se sont imposés trois fois sur le score de 1-0, contre la Libye, l’Ethiopie puis le Mozambique. Solide et efficace, l’Algérie a réédité cette performance en quart de finale en éliminant la Côte d’Ivoire sur le même score. En demi-finale, les Algériens ont marqué plus de buts que tous leurs matchs du tournoi. Un succès 5-0 contre le Niger, qui leur offre un ticket pour la finale du CHAN 2023. L’Algérie possède le meilleur buteur du Championnat d’Afrique des Nations, avec l’incontournable Aimen Mahious et ses 5 réalisations. En finale, l’Algérie affronte le Sénégal. Les Lions ont aussi terminé premiers de leur poule avec 2 victoires (1-0 contre la Côte d’Ivoire, 3-0 contre la RDC) et 1 défaite (0-1 contre l’Ouganda). Le Sénégal a ensuite assuré en quart et en demi-finale, avec deux succès 1-0 contre la Mauritanie et Madagascar. Algérie – Sénégal : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match du CHAN en direct ?

Diffusion Algérie – Sénégal : sur quelle chaîne TV voir le match en direct ?

La finale du Championnat d’Afrique des Nations entre l’Algérie et le Sénégal a lieu ce samedi 4 février. Le coup d’envoi d’Algérie – Sénégal est programmé à 20h30 heure française, dans le Stade Nelson Mandela d’Alger. La finale du CHAN Algérie – Sénégal est diffusé en direct et en exclusivité sur la chaîne TV beIN SPORTS 1. Les chaînes TV de beIN SPORTS assurent la diffusion de nombreux événements football tout au long de l’année. Ligue des Champions, Liga, Bundesliga, Serie A, mais aussi d’autres disciplines comme du basket, du rugby ou encore du handball.

En savoir plus sur beIN SPORTS CONNECT à partir de 15€. (-50 % pour les -26 ans)

Les prix mentionnés sont à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. En cliquant sur les liens de cet article, vous acceptez le dépôt de cookies. Ouest-France peut percevoir une commission en cas d’achat sur le site partenaire.

Source: Ouest-France