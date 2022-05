Algérie-Russie : Tebboune officiellement invité à Moscou.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a transmis une invitation au président Tebboune, de son homologue russe, Vladimir Poutine, pour effectuer une visite à Moscou.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience que lui a accordée le Président Tebboune, M. Lavrov a affirmé que « dans le souci de développer nos relations dans le domaine politique et la coopération économique, militaire et humanitaire, nous avons transmis au Président Tebboune l’invitation du Président Poutine pour effectuer une visite à Moscou ».

Arrivé hier soir à Alger, le chef de la diplomatie russe a évoqué plusieurs questions revêtant un intérêt commun, les relations politique et économique, la crise ukrainienne, la situation au Mali, ainsi que l’épineux dossier du gaz.

S’agissant du conflit entre la Russie et l’Ukraine, Lavrov a affirmé avoir « informé en détail nos amis algériens de l’évolution de l’opération militaire spéciale en Ukraine et qui est menée avec les rebelles de Donbass en Ukraine ».

« La Russie apprécie la position équilibrée, mesurée prise par l’Algérie sur la question de l’Ukraine dans le cadre des organisations internationales et dans le cadre de sa politique extérieure », a-t-il précisé.

Et d’ajouter que « l’Algérie fait partie du groupe de contact arabe qui s’est rendu récemment en Russie et qui a rencontré le ministre ukrainien des Affaires étrangères. C’est une initiative mesurée et utile », a-t-il estimé.

Source : Algerie-focus