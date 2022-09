Algérie-Mauritanie: M.Benabderrahmane reçoit le ministre mauritanien des Pêches et de l’Economie maritime

Publié dans APS le : jeudi, 22 septembre à 20:51

ALGER- Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a reçu, jeudi au Palais du gouvernement, le ministre mauritanien des Pêches et de l’Economie maritime, Mohamed Ould Abidine Ould Mayif qui effectue une visite de travail en Algérie, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont mis l’accent sur « les relations privilégiées de fraternité, de solidarité et de coopération qui lient les deux pays frères, ainsi que la volonté politique des directions des deux pays de hisser la coopération et le partenariat entre l’Algérie et la Mauritanie à des niveaux plus élevés », précise-t-on de même source.

Dans ce contexte, les deux parties ont abordé « les perspectives de développement de la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment la pêche, à la lumière des résultats ayant sanctionné la 19e session de la Grande commission mixte algéro-mauritanienne tenue le 14 septembre 2022 à Nouakchott ».

SOurce: APS