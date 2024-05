Algérie : M.Attaf s’entretient par téléphone avec ses homologues ougandais,congolais et namibien

Algérie : M.Attaf s’entretient par téléphone avec ses homologues ougandais,congolais et namibien.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M.Ahmed Attaf, a eu, mercredi, des entretiens téléphoniques avec ses homologues de la République d’Ouganda,M.Odongo Jeje Abubakher, de la République du Congo, M. Jean-Claude Gakosso, et de la République de Namibie, M.Peya Mushelenga, a indiqué un communiqué du ministère.

Le ministre a passé en revue avec ses interlocuteurs « les niveaux atteints par les relations bilatérales dans leurs différents volets et dimensions » et procédé avec eux à « un échange d’analyses concernant les développements de la situation au niveau continental, notamment la préparation de l’importante réunion ministérielle qu’abritera l’Algérie en juin prochain sur la réforme du Conseil de sécurité », a ajouté le communiqué.

