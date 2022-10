Algérie: la production halieutique devrait afficher une croissance.

(Agence Ecofin) – En Algérie, la production halieutique est attendue à 116 000 tonnes d’ici décembre. C’est ce qu’a annoncé Hicham Sofiane, ministre de la Pêche et des Productions halieutiques le 18 octobre. Le volume annoncé marquerait une augmentation de 19 % par rapport au stock de 97 508 tonnes obtenu un an plus tôt.

Selon le responsable, cette amélioration anticipée au niveau de l’approvisionnement local devrait contribuer à faire passer le ratio de consommation de poissons par tête à 3,26 kg par an contre un niveau actuel de 2,93 kg.

En Algérie, les principaux produits halieutiques capturés sont les poissons pélagiques dont les prises comptent pour environ 72 % des stocks.

Source: Agence Ecofin