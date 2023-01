Algérie-Italie: Zeghdar discute les opportunités d’investissement avec le chef du complexe italien Adler.

Le ministre de l’Industrie, M. Ahmed Zeghdar, a reçu hier, au siège de son ministère, le PDG du groupe italien « Adler », M. Sodiri Rivera, accompagné par des experts du groupe, pour rechercher les opportunités d’investissement et de partenariat.

Zaghdar a souligné la volonté de l’Algérie d’établir des partenariats avec les Italiens dans de nombreux domaines industriels, agricoles et énergétiques.

Concernant le secteur industriel, le ministre a évoqué les industries alimentaires, textiles et mécaniques, qui constituent des opportunités pour un partenariat fructueux pour les deux parties, gagnant-gagnant.

En effet, le ministre de l’Industrie a présenté les facilités et avantages les plus marquants du nouveau système d’investissement pour les investisseurs locaux et étrangers, ainsi que les énormes capacités naturelles, géographiques, économiques et humaines dont regorge l’Algérie, ce qui lui permet de répondre aux besoins du marché local et l’orientation vers l’exportation.

De son côté, M. Sodiri Rivera a exprimé la volonté du complexe Adler d’installer de grands projets en Algérie. Ainsi, sa visite en Algérie est intervenu pour déterminer le ou les projets pouvant faire l’objet d’un partenariat profitable pour les deux parties dans le secteur des pièces détachées mécaniques pour différents types de voitures, et avec un accompagnement technologique et enfin des projets de l’industrie textile.

Le complexe Adler possède 100 entreprises réparties dans 34 pays dans le monde et opère dans les secteurs de l’automobile, de la chimie, de l’énergie, de l’aviation et de l’agroalimentaire.

Source: entv