Algérie : Deux individus arrêtés pour incendies à Bejaïa.

Deux personnes soupçonnées d’un incendie à Beni Mellikeche, au sud de Béjaïa, ont été arrêtées dimanche par la Gendarmerie nationale, annonce le commandement de la Gendarmerie nationale dans un communiqué.

« Les deux individus, identifiés par les initiales F.S et A.R, sont âgés respectivement de 44 et 60 ans et sont originaires de la même province », précise la même source, soulignant que les enquêtes sur les incendies se poursuivent.

Rappelons ensuite qu’une personne également soupçonnée d’être à l’origine de ces incendies a été interpellée la veille par la même unité de la Gendarmerie Nationale.

A noter finalement que le Directeur de la Protection Civile de la Province de Béjaia a confirmé vendredi soir qu’un incendie s’est déclaré dans la forêt de Boulimat.

Il a indiqué que des convois motorisés en provenance de Bejaia, Bouira, Sétif et Bordj Bou Arreridj avaient été déployés pour maîtriser l’incendie.

« Nous travaillons avec l’armée pour faire face aux risques que cet incendie peut poser », a déclaré le porte-parole dans un communiqué à la télévision publique.

Aucune victime ni dégât matériel n’ont été signalés jusqu’à présent.

Les zones résidentielles proches de l’incendie ont été évacuées par mesure de sécurité.