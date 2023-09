Algerian Union Bank ouvre sa première succursale à Nouakchott.

Algerian Union Bank , première banque algérienne à ouvrir à l’étranger, a ouvert ses portes ce mercredi à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, dans le cadre de l’approche géostratégique de l’Etat algérien sur le plan économique et politique, conformément aux instructions du Président de l’Algérie, visant à promouvoir les investissements et le commerce entre l’Algérie et l’Afrique.

L’Algerian Union Bank (AUB), dont le siège est au centre de Nouakchott, est le résultat d’une collaboration entre 4 banques publiques algériennes : Crédit Populaire d’Algérie (CPA, 40 % du capital), Banque Extérieure d’Algérie (BEA, 20 %), Banque Nationale d’Algérie ( BNA, 20 %) et Banque d’Agriculture et de Développement Rural (BADR, 20%) avec un capital total de 50 millions de dollars EU.

L’ouverture de la nouvelle succursale AUB à Nouakchott démontre la stratégie de la banque d’être la plus proche de ses clients et sa volonté de répondre à leurs besoins et aspirations et de leur garantir une expérience bancaire exceptionnelle et complète en Afrique.

Il est à noter que cette succursale apporte de par sa conception, les services interactifs et des solutions bancaires avancées qui sont en phase avec les développements bancaires accélérés, et qui reflètent les aspirations des clients avec lesquels la banque compte communiquer et se tenir à leurs besoins et aspirations.

Les ministres des Finances, du Commerce et de la Promotion des exportations inaugureront jeudi à Dakar la deuxième banque algérienne à l’étranger, la Banque algérienne du Sénégal.