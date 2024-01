Albanie-Italie : Feu vert à l’accord sur les camps de migrants

La Cour constitutionnelle d’Albanie a donné hier lundi son feu vert à l’accord du Premier ministre albanais Edi Rama avec son homologue italienne Giorgia Meloni concernant la création dans la partie nord-ouest de l’Albanie de deux camps pour le transport d’Italie et l’hébergement des immigrés et les réfugiés de pays tiers.

Selon la majorité de la Cour constitutionnelle, l’accord Rama-Melioni ne remet pas en cause l’intégrité territoriale de l’Albanie et la juridiction sur les deux camps n’est pas exclusive à la partie italienne, mais aux deux pays.

30 membres de l’opposition avaient fait appel auprès de la Cour constitutionnelle avec les demandes ci-dessus, peu avant que l’accord ne soit ratifié par le Parlement albanais. L’accord sur les migrants entre l’Italie et l’Albanie a été signé par les premiers ministres respectifs le 6 novembre 2023. Il a suscité de vives réactions dans les deux pays, mais aussi dans de nombreuses organisations s’occupant de l’immigration. L’accord prévoit le transfert depuis l’Italie vers deux camps situés dans la partie nord-ouest de l’Albanie, d’environ 3 000 immigrants et réfugiés de pays tiers. Selon l’accord, tous les coûts et le personnel administratif sont à la charge de la partie italienne.

Les demandes d’asile des migrants et des réfugiés seront traitées dans les camps en Albanie. Pour ceux qui seront agréés pour ce droit, ils retourneront en Italie. Le côté italien est également responsable du reste. Le contrat est valable cinq ans avec droit à une reconduction tacite pour cinq ans supplémentaires.

avec agences