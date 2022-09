Ahmed Raissouni se retire définitivement de l’Union internationale des oulémas musulmans

Publié dans TelQuel le 05 septembre 2022

L’ancien président de l’Union internationale des oulémas musulmans, Ahmed Raissouni, a annoncé son retrait définitif de l’instance.

Le théologien a annoncé dans un communiqué sur son site internet la fin de son adhésion à l’Union internationale des oulémas musulmans (UIOM), soulignant qu’il n’a plus aucune relation organisationnelle avec elle. Raissouni a ajouté : “La fraternité, les relations personnelles et la coopération dans la droiture et la piété sont restées, autant que possible.”

Le retrait de Raissouni de l’UIOM intervient après qu’il a annoncé sa démission de la présidence, quelques jours auparavant, une décision qui lui permet de “préserver sa liberté et adhérer à ses positions et opinions établies qui ne peuvent être compromises”.

Pour rappel, les déclarations de Raissouni avaient suscité une large polémique en Mauritanie et en Algérie, lorsqu’il avait appelé à une marche vers Tindouf, affirmant, lors d’un entretien avec le média AlYaoum24, que “le peuple marocain a le droit de communiquer avec ses frères et fils détenus à Tindouf”.

Source: TelQuel