Ahmed Attaf s’entretient avec le président du Conseil présidentiel libyen

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ahmed Attaf, s’est entretenu, ce mercredi par téléphone, avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes eu aujourd’hui un entretien téléphonique avec M. Mohammed El-Menfi, et ce sur instigation du président Tebboune.

Selon un communiqué de la tutelle, le chef de la diplomatie algérienne, a renouvelé, à son interlocuteur, « ses sincères condoléances au nom du gouvernement et du peuple algériens suite aux inondations, qui ont fait un nombre important de morts, blessés et disparus ». Il l’a assuré de la solidarité et empathie de l’Algérie dans cette tragédie. Il l’a informé que le président Tebboune suit de près l’évolution de la situation et qu’il a chargé les autorités algériennes compétentes d’acheminer immédiatement les aides aux zones sinistrées.

Ahmed Attaf a, également exprimé la pleine disposition de l’Algérie à apporter à la Libye « toute forme de soutien afin de contribuer à alléger le fardeau de cette grande affliction.

Le président du Conseil présidentiel de l’Etat de Libye a exprimé ses profonds remerciements et sa gratitude à l’Algérie pour ce geste de solidarité, qui ne lui est pas étranger ni à ses dirigeants, « qui ont toujours été aux côtés du peuple libyen en toutes circonstances et à tout moment, pour consolider les liens qui unissent les deux pays et peuples frères, des liens forts et étroits de fraternité, de solidarité, de coopération et de bon voisinage ».