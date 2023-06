Afrique

Début des travaux du Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui

Les travaux du Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui ont débuté, samedi à Alger, en présence du ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Sidati.

Le Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui, qui coïncide avec la commémoration du 53e anniversaire du Soulèvement de Zemla (17 juin 1970), enregistre la participation d’ambassadeurs et de représentants d’ambassades de pays africains, comme l’Afrique du Sud, qui a coordonné l’organisation de l’événement, l’Ouganda, le Kenya, le Nigeria, la Mauritanie, l’Ethiopie, l’Angola, le Zimbabwe, la Tanzanie, le Mozambique, le Ghana et le Mali, et de pays d’Amérique latine, comme le Venezuela, Cuba, le Pérou et la Colombie, aux côtés de représentant des ministères des Affaires étrangères algérien et sahraoui et du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS).

Dans son allocution à l’ouverture du Forum, le chargé d’affaires à l’ambassade d’Afrique du Sud en Algérie, Sello Patrick Rankhumise, a souligné la nécessité de permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination et à l’indépendance, préconisant d’intensifier le soutien à ses efforts de lutte pour atteindre cet objectif.

Dans ce cadre, la directrice générale du Département Afrique au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Selma Malika Haddadi, a soutenu que le processus de décolonisation en Afrique ne s’achèvera qu’avec la décolonisation au Sahara occidental.

Elle a ajouté que l’objectif du Forum était d’examiner les moyens de mobiliser un soutien transcontinental en faveur de la cause sahraouie, affirmant que l’Algérie, en sa qualité de pays hôte et membre du Forum, ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre des recommandations de cette session.

« Durant son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, l’Algérie poursuivra ses efforts dans la défense des causes justes, dont la cause sahraouie, et pour l’application des résolutions des Nations

Unies et de l’Union africaine (UA), conformément aux chartes des deux organisations », a-t-elle soutenu.

Les participants poursuivront leurs travaux à huis clos pour notamment passer en revue le plan d’action 2023-2024, avant une séance plénière pour l’annonce des recommandations du Forum.

Cette session du Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui revêt une grande importance car elle permet d’évaluer l’action du Forum en matière de soutien à la cause sahraoui, mais aussi de tracer ses prochains

plans et programmes de solidarité en vue de défendre le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance.

De surcroît, cette rencontre diplomatique intervient dans une conjoncture marquée par un large appui à la cause sahraouie dans les fora internationaux.

A noter que Bureau de coordination du Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui avait récemment tenu sa deuxième réunion au siège de l’ambassade de la République arabe sahraouie démocratique à Alger pour parachever les préparatifs de cette session.

Le Bureau de coordination est composé de l’ambassadeur sahraoui en Algérie, Abdelkader Taleb Omar, du président du CNASPS, Said Ayachi, des ambassadeurs vénézuélien et Kenyan en Algérie et du chargé d’affaires à l’ambassade d’Afrique du Sud en Algérie.

Pour rappel, l’initiative du Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui a été lancée par nombre d’ambassadeurs accrédités en Algérie, avec l’accompagnement du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

APS

