Affaire Souvi Ould Cheine : arrestation des suspects

Le procureur général a décrit ce que le militant des droits de l’homme, Souvi Ould Cheine a subi comme un « crime », et a déclaré que sur la base des résultats de l’autopsie et des enquêtes, le Parquet général avait ordonné l’arrestation le jour du crime, du commissaire et tous les policiers en service au commissariat n ° 2 de la Moughataa de Dar Al-Naim.

Il n’a toutefois pas précisé le nombre de détenus, qui sont considérés comme les suspects les plus importants, impliqués dans ce crime odieux.

“Le Parquet général a ordonné la constitution d’un comité chargé de superviser la perquisition, dirigé par le procureur général près de la cour d’appel avec la composition de son adjoint, le procureur de la République près du tribunal de Nouakchott-Nord, son adjoint et des officiers de la police nationale de la Direction Générale de la sûreté nationale”, a-t-il ajouté.

“Le crime fera l’objet d’une enquête qui sera menée au cours des prochains jours, et tout le monde sera traduit en justice”, a-t-il déclaré.