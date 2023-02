Affaire Souvi : mandat de dépôt contre les accusés du meurtre.

Le juge d’instruction près du deuxième bureau du tribunal régional relevant de la wilaya de Nouakchott Nord a déféré aujourd’hui, lundi 20 février courant, les accusés dans le meurtre de l’activiste Soufi Ould Cheine, à la prison civile.

Le parquet général a accusé le commissaire de police au Commissariat 2 de Dar al -Naim, un officier de police et deux agents de meurtre intentionnel sous la torture.

Trois sergents, (AH, H et A) ont été respectivement inculpés de non-déclaration des faits, de corruption et de pot-de-vin donné à l’auteur de la plainte (A.M.).

Le déféremment à la prison des accusés, intervenu immédiatement, après leur inculpation par le parquet général de meurtre de Ould Cheine, s’est opéré dans une atmosphère marquée par un imposant dispositif sécuritaire.

La commission d’enquête formée pour jeter la lumière sur les zones d’ombre du dudit homicide volontaire avait transféré aujourd’hui matin, les suspects devant le parquet général de Nouakchott Nord, rappelle-t-on.

Essahraa