Affaire Mohamed Bouya : » Nul n’ est prophète en son pays » !

Les propos orduriers et controversés, ce n’est pas ce qui manque à l’hémicycle de Mauritanie dont les parlementaires sont ignorants et chargés de vulgarités !

Monsieur Mohamed Bouya et Saadani Khaytour , ignorent peut être que l’ étendue de la liberté d’ expression parlementaire ne couvre pas les insultes au chef de l’ Etat et son intégrité morale ! Il y a une déontologie parlementaire qui ne doit pas être interprétée n’ importe comment, même à l’aune d’intérêts religieux ! Aussi, l’irresponsabilité parlementaire n’exclue pas les sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu’ à l’interdiction de venir à l’hémicycle et la levée de l’immunité parlementaire …

Aussi, dans un pays islamique qui se respecte comme la Mauritanie, la liberté d’expression est cantonnée par la Charia du prophète Mohamed PSL, pour qui la calomnie est l’une des pires immoralités ! En tout cas, les propos orduriers du député Ahmed Bouya à l’endroit du président de la république sont une fausse accusation, passible de peines tout comme les caricatures du prophète ! Monsieur Ahmed Bouya , sait-il que pour notre prophète Mohamed عليه الصلاة و السلام, le Jihad le plus parfait , c’ est la bonne conduite de soi même ? Sans pour autant renoncer aux louanges du prophète Mohamed PSL dont il monnaie la parenté aux saoudiens , Ahmed Bouya doit savoir que nous aimons tous le prophète plus que nous mêmes. Mais « nul n’est prophète en son pays » … A suivre

lakhbaar tebgue vi dar (blog)