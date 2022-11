Accord de partenariat pour faciliter l’arrivée de l’aide sociale

La ministre de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille, Mme Safiya Mint N’Tahah, a supervisé, jeudi, la signature d’un accord entre son département et la société mauritanienne des postes (Muaripost).

L’accord a été signé par le secrétaire général du ministère de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille, M. Soumara Souley, et le directeur général de la Mauripost, M. Ali Ismaêl.

La présente convention vise à faciliter l’accès rapide et efficace des bénéficiaires du service de soutien social fourni par le ministère de l’Action sociale aux divers groupes vulnérables qu’il soutient, y compris les personnes souffrant de maladies chroniques.

Il convient de rappeler que la Mauripost a été agréée comme un partenaire sûr couvrant tout le territoire national. Grâce à son nouveau service (Berid Cash), elle permettra aux bénéficiaires de recevoir leurs prestations en un temps record.

La ministre avait effectué des discussions avec le directeur de la Mauripost sur la possibilité de rendre les transferts d’argent aux groupes bénéficiaires plus rapides et plus fluides. Elle a également recommandé au cours de la réunion l’importance de transférer l’aide en temps opportun et de manière transparente.

