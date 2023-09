Accélérations de l’état-civil et l’enrôlement par le gouvernement de Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.

Une volonté politique du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani pour asseoir un système d’état civil adéquat.

Depuis son début du quinquennat, le président et son gouvernement se sont toujours préoccupés de la mise en place des instructures administratives indispensables à toute gestion efficace d’un état-civil moderne.

A cet effet, elles n’ont pas manqué d’investir complètement dans le renforcement de l’infrastructure du système d’enregistrement des faits d’état-civil malgré l’immensité de notre territoire national.

Aujourd’hui l’engagement doit se poursuivre de nos autorités par les énormes efforts qui continuent à être déployés par le président Mohamed ould cheikh Ghazouani et de son gouvernement dans le domaine de l’État civil comme en témoignent aujourd’hui les caravanes de sensibilisations à l’enrôlement des populations partout dans le territoire dans la mise en œuvre d’amélioration de l’enregistrement et des statistiques des faits de l’état civil, le président Mohamed ould cheikh Ghazouani et le gouvernement sont entrain de développer un système national d’enregistrement de l’état civil exsautif et très fiable permettant aux autorités nationales de disposer d’une source continue des statistiques vitales.

Il est toujours prévu dans ce cadre l’informatisation de tout le système de l’état-civil et surtout dotés des bureaux régionaux en équipement informatique.

Accélérations de l’état-civil – Nous suggérons des pistes :

Il faut rapidement multiplier les centres d’états-civils pour répondre au besoin longtemps attendus par les populations à savoir :

– Rapprocher l’administration des administrés dans le but de rendre plus aisément les services d’état-civil.

– il faut impérativement faire la couverture de l’état-civil au niveau national pour être largement améliorée.

– la mise en place de 13 coordinations régionales de l’état-civil qui constituera une grande étape importante dans le sens de la décentralisation de ce service cette sera destiné à renforcer les capacités régionales de suivi et supervision des centres d’états-civil pour les rendre plus nombreux et dispersés.

– les rôles de coordinations régionales comprendront entre autres :

– l’inspection et le contrôle des centres d’états-civil

– la formation, l’encadrement et le suivi du personnel.

– la centralisation et l’achèvement des registres d’état civil.

– l’animation des caravanes de campagnes de sensibilisation des populations.

– la coordination avec les services.

– l’équipement de 163 centres d’États civil ruraux en matériel grâce à l’assistance d’un fond de la banque mondiale si possible ?

Pour conclure l’état-civil étant une entreprise de longue haleine un comportement à acquérir, bref un mode de vie, l’effort consenti pour son amélioration ne saurait être jugés sur une période relativement courte.

C’est conscient de cela, et compte tenu de l’expérience des autres pays voisins que nous devons poursuivre notre effort de façon continue et sans relâche avec le président Mohamed ould cheikh Ghazouani et de son gouvernement, d’autant plus que le climat de détente qui prévaut, actuellement dans le pays et la mise en, place des institutions démocratiques sont des facteurs favorable qui conduisent à penser que la législation en matière d’États civil sera de plus en plus prise en compte par le législateur Mauritanien .

Face à une grande demande accrue de la population mauritanienne pour remplir leur devoir d’électeurs pour l’année 2024.

Abdoulaziz DEME

Le 15 septembre 2023