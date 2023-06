À Nema, la Journée mondiale du réfugié, une célébration inspirante.

À Nema, la Journée mondiale du réfugié

À Nema, la Journée mondiale du réfugié a été une célébration inspirante de la solidarité et de l’inclusion. Les réfugiés, la communauté hôte, les autorités locales et nos partenaires se sont unis autour du sport, de la sensibilisation et de la santé.

Un match de football a réuni des joueurs réfugiés et de la communauté hôte. Les vainqueurs ont été récompensés par des trophées artisanaux fabriqués par des artisans réfugiés du camp de Mbera .

Le HCR et ses partenaires ont organisé un évènement sur l’inclusion des réfugiés dans le système de santé s’est également tenue à la Maison de la Jeunesse de Nema.

Cet événement a bénéficié de la participation du Ministère de la santé et a contribué à renforcer les liens entre les communautés pour la construction d’un avenir plus juste et inclusif.

Le HCR en Mauritanie exprime sa gratitude envers les autorités mauritaniennes, les partenaires locaux et tous les participants à ces événements à Nema.

Construisons ensemble un avenir où les réfugiés auront toujours leur place.

En Mauritanie, le HCR travaille également en étroite collaboration avec le Gouvernement et les organisations partenaires pour fournir aux réfugiés le soutien sanitaire et les traitements médicaux dont ils ont besoin.







Source: UNHCR Mauritanie