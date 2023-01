A la veille de l’ouverture du procès, les accusés de gabegie de la décennie passent la nuit à la DGSN

L’ex-président, Mohamed Ould Abdel Aziz, a été arrêté mardi 24 janvier dans la soirée à son domicile à Nouakchott et emmené par la police la veille de son procès. Selon plusieurs sources concordantes, tous les prévenus dans l’affaire dite du « procès de la décennie» devraient passer cette nuit entre les mains de la police avant d’être emmenés mercredi matin au palais de justice où ils comparaitront devant la cour criminelle spécialisée dans la lutte contre la corruption. Ils sont au total onze personnes citées dans cette affaire où l’ancien président est poursuivi sur la base d’une enquête d’une commission parlementaire. Ses avocats n’auraient, cependant, reçu son dossier complet que lundi dernier, c’est à dire à deux jours seulement du procès. Ce qu’avait nié auparavant Me Ebetty qui avait insunié que la greffe du tribunal aurait remis le dossier aux avocats de la défense. L’ancien président, Mohamed Ould Abdel Aziz, au pouvoir entre 2009 et 2019, comparaitra donc, mercredi 25 janvier, pour un ensemble de chefs d’accusation dont la corruption, le détournement de deniers publics, l’enrichissement illicite…. Les dix autres accusés sont : Yahya ould Hedemine, Mohamed Salem ould Bechir, Med Abdellahy ould Oudaa, Taleb Ould Abdi Vall, Mohamed Salem Ould Brahim Vall, Mohamed Ould Daff, Mohamed Ould MSaboue, Med Lemine Ould Boubatt, Mohamed Lemine Ould Aloukaye, Yacoub Ould El Atigh

Source: Nordinfo