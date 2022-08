8è sommet Afrique-Japon : Ghazouani observe de loin…

8è sommet Afrique-Japon : pétri d’expérience, Ghazouani observe de loin la rencontre.

Les travaux du 8è sommet Afrique-Japon (TICAD sur le développement de l’Afrique ont été ouverts ce samedi matin à Tunis.

A ce Sommet, le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pétri d’expérience et profitant de l’Etat de santé du Premier ministre japonais, il a préféré, dit-on, une soupe peu abondante partagée avec quelques proches, mais occidentale, à un dashi réalisé à partir de _différents ingrédients_ séchés ou infusés dans une eau bouillonnante. Ayant toujours adopté une position stable et juste, il a préféré donc se faire représenter par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug.

Au cours de son déplacement, le ministre est accompagné par une délégation de haut niveau comprenant entre autres Mme Fatimetou Mint Khattri, Commissaire à la Sécurité alimentaire, SEM. Demane Ould Hammar, ambassadeur de notre pays auprès de la Tunisie et SEme. Khadijetou M’Bareck, ambassadrice de notre pays auprès de l’Ethiopie et sa Représentante permanente auprès de l’Union Africaine à Addis-Abeba.

Son voisin du sud-ouest, qui le connait pourtant parfaitement bien a tout simplement regretté que la TICAD soit marquée par l’absence du Maroc.

Ahmed Ould Bettar