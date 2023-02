6è sommet extraordinaire du G5 Sahel : le Président de Transition offre un diner à ses Hôtes

Le Président de Transition, Président de la République, Chef de l’Etat et Président en exercice du G5 Sahel, Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO a offert hier soir, un diner aux Chefs d’Etat présents dans la capitale tchadienne. C’est à l’occasion du 6ème sommet extraordinaire du G5 Sahel qui a lieu ce lundi.

Cette retrouvaille a réuni autour du Chef de l’Etat, Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, le Président de la République du Niger, M. Mohamed Bazoum, celui de la République Islamique de Mauritanie M. Mohamed Ould El-Ghazouani, le Représentant du Président de la Transition du Faso, le Ministre d’Etat burkinabé chargé de la Défense Colonel-Major Kassoum Coulibaly et le Secrétaire Exécutif du G5 Sahel, l’Ambassadeur Eric Yemdaogo TIARE.

Ce diner présidentiel est avant tout un temps de convivialité dédié par l’hôte du sommet, pour exprimer l’hospitalité tchadienne. Faire honneur aux plats, est ce qu’il y a le mieux à faire, mais point de doute quant à l’évocation de l’ordre du jour du sommet. Il s’agit pour les Chefs d’Etat d’échanger des points de vue sur leurs travaux sachant qu’ils sont très attendus à l’occasion du sommet de N’Djamena.

Ce rendez-vous, ils comptent en faire certainement le point de départ d’une nouvelle dynamique pour le G5 Sahel. Un outil à redynamiser et préserver afin de le mettre au servir de la sous-région aux prises avec les défis gigantesques sur le plan sécuritaire et en matière de développement.

Le Président en exercice, Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO et ses homologues, sauront donner à cette organisation, l’impulsion nécessaire qui placera le G5 Sahel au centre des décisions et actions en lien avec la stabilité et l’essor économique du Sahel.



