Une délégation de l’Ambassade des États-Unis au Maroc en visite à Laâyoune et à Dakhla.

© Copyright : Ambassade des États-Unis au Maroc

Une délégation de l’ambassade des Etats-Unis au Maroc s’est rendue cette semaine à Laâyoune et à Dakhla pour rencontrer les bénéficiaires des programmes de développement économique soutenus par l’initiative de partenariat des Etats-Unis au Moyen-Orient (MEPI).

Sur Twitter, l’ambassade des Etats-Unis au Maroc a annoncé qu’une délégation de cette représentation diplomatique est partie cette semaine à Laâyoune et à Dakhla pour rencontrer les bénéficiaires des programmes de développement économique soutenus par l’initiative de partenariat des Etats-Unis au Moyen-Orient (MEPI), notamment Dakhla Connect et Laâyoune Connect.

A delegation of U.S. Embassy staff traveled to Laayoune and Dakhla this week to meet with beneficiaries of economic development programs supported by the U.S. Middle East Partnership Initiative (MEPI) 1/3

— U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) February 18, 2022

«Le point culminant de ce voyage de quatre jours a été une cérémonie de remise de certificats pour 50 jeunes entrepreneurs de Dakhla qui ont suivi une formation axée sur le marketing des médias sociaux, le e-commerce et le réseautage, visant à accroître la portée de leurs entreprises qui sont en pleine croissance», est-il indiqué sur ce tweet de l’ambassade des Etats-Unis au Maroc.

Les plateformes numériques Dakhla Connect et Laâyoune Connect visent à introduire les qualifications économiques dans les deux villes dans le but de faciliter les opportunités d’échanges et de rencontres bilatérales (B2B), les investissements et la coopération économique aux niveaux national et international dans de nombreux secteurs clés.

Ces deux plateformes ont également pour objectif la commercialisation des produits issus de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que ceux issus des secteurs des énergies renouvelables, du tourisme et la logistique.

Nisrine Zaoui

le360