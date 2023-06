500.000 manifestants dans les rues de Varsovie contre le gouvernement.

Par Laurence Alexandrowicz • Mise à jour: 04/06/2023 – 18:57

A l’appel du principal parti d’opposition, un demi-million de Polonais ont conspué le gouvernement nationaliste à quelques mois des élections.

Une foule énorme a défilé ce dimanche dans les rues de Varsovie à l’appel de l’opposition, à quelques mois des législatives d’automne.

Les mécontents dénonçaient un pouvoir autoritaire, la vie chère, « l’escroquerie et le mensonge », appelant à plus de démocratie, des élections libres et à l’UE.

Venus de toute la Pologne, les manifestants ont répondu à l’appel de Donald Tusk, le chef du principal parti d’opposition centriste, ancien Premier ministre et ancien chef du Conseil européen.

« Les Polonais ne se sont pas laissés abattre, ne se sont pas laissés intimider, ne se sont pas laissés décourager, a lancé Donald Tusk, président de la Plate-forme civique, avec l’ancien président Lech Walesa à ses côtés. La Pologne est dans nos cœurs et c’est pourquoi nous avons survécu à ces années difficiles. Et c’est pourquoi aujourd’hui, à l’occasion de l’anniversaire des élections libres, à l’occasion de l’anniversaire de la grande victoire, le symbole et le créateur se tient ici à côté de moi – le président Lech Wałesa. »

Lech Walesa, en symbole du changement

Longtemps absent de la scène politique, Lech Walesa, prix Nobel de la paix en 1983, a dit attendre « patiemment » le jour où le parti nationaliste et son leader Kaczynski s’en iront.

euronews