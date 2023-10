43e assemblée générale de l’AIMF à Cotonou : des assises pour le développement des villes.

Le palais des congrès de Cotonou a abrité du 10 au 14 octobre les travaux de la 43e assemblée générale de l’association internationale des maires francophones (AIMF) sous le thème : « les dialogues sous-régionaux comme instrument du Co-développement de la diplomatie des villes ».

Plus de 300 maires et délégués provenant de 54 pays ont pris aux assises de la rencontre. Au cours des assises , ils ont dévoilé les activités prévues à cet important rendez-vous auquel une importante délégation mauritanienne composée de Mme Fatimetou Abdel Malick, présidente du Conseil régional de Nouakchott, M. Abdedaim responsable de la coopération à la Région de Nouakchott, du maire de Boghé, M. Bâ Adama Moussa, M. Amadou Sall, président de l’ONG ATED et Niang Ibrahima, coordinateur national de l’Association des Maires des Communes du Sud (AMCS) et président de l’ONG Banlieues du Monde Mauritanie ont pris part aux travaux de cette 43e assemblée générale.

Ouvrant les travaux des assises du présent congrès , le maire de Cotonou, M. Luc Sètondji ATROKPO et président de l’Association nationale des communes du Bénin, a déclaré que l’AIMF s’est engagée depuis une dizaine d’années dans une réflexion et des actions qui ont pour objectifs d’améliorer les relations et le dialogue local, national et régional, comme instrument de développement . Qualifiant cette rencontre d’historique, M. Luc a salué la participation des partenaires au développement pour l’essor des villes.

Il a salué la présence des délégations venues participer à cette rencontre d’échanges et de concertation dans le but développer les relations entre les maires et les communes francophones. Il a profité de cette assemblée pour passer en revue les grands pas franchis par l’AIMF depuis quelques années.

Lui succédant, Mme Arianna ARDESI, Responsable du pôle des programmes de coopération au Secrétariat permanant de l’AIMF, a dans son introduction des tables rondes. Pour la première table ronde, il a été question de bilan et perspectives de développement et la deuxième construire le dialogue local, national et sous-régional comme instrument de plaidoyer et de développement.

Au cours du colloque de l’AIMF, le choix de la thématique « Art et les cultures urbaines, enjeux et facteurs de développement et de paix » a marqué du leadership pour faire de la culture un moteur de dialogue, de paix, d’attractivité, de développement.

Cette phase a été marquée par un échange d’importantes allocutions entre M. Luc Sètondji ATROKPO, maire de Cotonou, M. Pierre BAILLET, Secrétaire permanant de l’AIMF et M. Raphael AKOTEGNON, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale de la république du Bénin.

Elle a été sanctionnée par la signature de conventions de partenariat entre villes et d’un colloque sur le Vaudou, facteur de paix et de développement suivant plusieurs panels. La fin de la première journée, a connu également une réunion à huis clos des maires et Faîtières des pays du Sahel pour parler de la diversité culturelle et du développement local.

Du coup, dans la journée du vendredi 13 octobre , un atelier sur la coopération décentralisée et promotion du patrimoine artistique des villes a été tenu en présence des maires de Cotonou et de Paris, respectivement M. Luc S. ATROKPO et Mme Anne HIDALGO, présidente de l’AIMF.

On note parmi les activités de la journée, une animation culturelle (Pepit’art) et la cérémonie de remise du prix de la Femme Francophone 2023 et une photo de famille sur le podium. C’était l’occasion pour les participants de tenir une séance pour l’approbation du compte rendu de la 42e assemblée générale tenue, le 30 juillet 2022, à Abidjan.

Il a été aussi question de la modification des statuts, de l’étude de la programmation stratégique 2024-2028, du vote de la résolution sur les droits de l’enfant pour le climat dans la convention international des Droits de l’Enfant entre autres.

Pour rappel, au cours des discussions, malgré les problèmes communs liés au développement du local, les élus sont déterminés à l’essor des villes. Ils comptent exploiter leurs relations, les coopérations et les partenariats au service du développement. En plus, bon nombre de participants ont témoigné sur les enjeux de l’émergence des communes.

Il faut souligner qu’au cours de la journée du samedi 14 octobre, la fin des travaux de la 43e AG de l’AIMF a été sanctionnée par des déplacements des délégations dans les villes patrimoniales dont Cotonou, Porto Novo, Ouidah, Ganvié et Abomey.

Sur place, les participants ont visité le marché international de Dantokpa de Cotonou, des temples, le laboratoire Culturel Fondation ZINSOU, des musées, des palais, le lieu de bataille et la ferme intégrée de Songhaï qui est une initiative de la promotion d’une agriculture agro écologique.

Les travaux ont tourné autour de 3 axes. Il s’agit de la « diplomatie d’un monde en pleine mutation, du « renforcement de la coopération décentralisée par les partenariats pragmatiques et concrets », et « des arts et cultures urbaines au service du développement des territoires ».

Aboubakrine SIDI

Source: futureafrique