40e anniversaire du lancement de la télévision nationale

Hier soir, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des relations avec le Parlement, Ahmed Ould Sid Ahmed Ould Dye a présidé la cérémonie organisée par le syndicat des journalistes mauritaniens pour marquer le 40e anniversaire du lancement de la télévision nationale, à l’Ambassador à Nouakchott.

La cérémonie a commencé par des versets du Saint Coran, puis notre confrère Moussa Ould Behli, président de l’Association des Journalistes Mauritaniens (AJM) a prononcé un discours de bienvenue aux participants, et a passé en revue les étapes de développement de la télévision.

Au cours de son discours, Ould Behli a souligné l’attention et le suivi accordés aux médias en Mauritanie par la direction avisée, et le soutien continu au cours de ces quatre dernières années pour surmonter les obstacles auxquels fait face à la Marche du travail médiatique, rappelant dans son discours qu’elle a été mise sur pied grâce à un financement de la république sœur d’Irak.

Ensuite, tout le monde a regardé une présentation visuelle de la télévision nationale.

Finalement, les honorables invités ont eu à honorer des personnalités des médias qui avaient auparavant travaillé et participer à la radio et à la télévision, y compris des journalistes, des diffuseurs, des développeurs de programmes, des photographes et des réalisateurs.

La cérémonie a été ouverte en présence du Wali moucaid de Nouakchott Ouest, du Président de la Hapa directeur général de la télévision mauritanienne, de représentants de certains partis politiques en plus des responsables des rassemblements et des associations de presse et des cadres du secteur.