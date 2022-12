3e conférence des ministres arabes de l’enseignement.

Notre pays participera, du 24 au 26 du mois courant dans la capitale algérienne, aux travaux de la troisième conférence des ministres et dirigeants responsables de l’enseignement, de la formation technique et professionnelle dans le monde arabe.

Les thèmes de cette conférence aborderont un certain nombre de sujets liés principalement à l’adaptation de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle aux besoins du marché du travail, et l’avenir de l’économie verte.

Notre pays sera représenté aux travaux de cette rencontre de trois jours, par le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, M. Niang Mamadou, qui a quitté Nouakchott à destination de la capitale algérienne.