2024 est une année d’élection présidentielle en Mauritanie.

La position de l’opposition n’est toujours pas claire par rapport à cette élection prévue en juin prochain, si elle devait participer, l’opposition, derrière elle cette partie du Peuple assoiffée d’un réel changement, n’a qu’une SEULE et véritable solution, faire du Biram Dah Abeid le candidat seul et unique de toutes les oppositions. Pourquoi ??

Comme en 2019 je vais rappeler ici LES FAITS, LES VÉRITÉS, rien que les vérités qui font de cet homme politique une île apart dans l’océan de la politique nationale.

Biram Abeid s’est porté candidat 04 fois de sa vie, toutes élections confondues.

1- 2014 : candidat présidentiel quand il était considéré par et le pouvoir et l’opposition, l’incarnation du mal, il fini l’élection 2ém derrière le super président Aziz au sommet de sa gloire. Biram obtient des dizaines de milliers de voix.

2- 2018 : candidat à la députation, après avoir déposé sa liste, il fit arrêté et mis en prison des longs mois, il n’a eu l’occasion ni d’organiser ses militants ni de faire la campagne, à la surprise générale il est élu député. Cela première fois de l’histoire du pays qu’un prisonnier politique est élu dernière les barreaux, il en sort la tête haute.

3- 2019 : candidat à l’élection présidentielle, seul et indépendant sans soutien d’aucun parti politique, il est arrivé 2ém derrière le candidat du système, il devance les candidats soutenus par plusieurs partis et des coalitions, c’est un succès électorale historique.

4- 2023 : candidat à la députation, il est élu député, et fait entrer avec lui au parlement 4 autres députés dont 3 femmes toutes novices en politique et inconnues du grand public.

Toutes ces victoires électorales, Biram ne les fêtes pas en grand pompe, au contraire il les voit minimisées, voir même volées par la CENI du système.

Cependant Biram Dah Abeid a accompli son devoir en vers ses concitoyens, aucune autre victoire ne peut réellement lui attirer plus de satisfaction que celle d’avoir pu, par sa détermination et la ténacité de ses idées, bousculé le débat politique, les normes sociatales et tout le système qui les gardait jalousement.

Biram D. Abeid est un Envoyé de l’éveil des consciences vers ce peuple meurtri par la qualité de ses dirigeants et son élite, mais malheureusement comme dit l’adage nul n’est prophète chez soi.

Farafina Kane