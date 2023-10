10 choses que vous ne savez peut-être pas sur la fille de Cléopâtre

Séléné est décédée à l’âge de 35 ans, mais a laissé de graves traces sur son passage

Cléopâtre est sans aucun doute la reine égyptienne la plus célèbre, mais elle n’est pas la seule. Le troisième épisode spécial de la série à succès « Queens of Ancient Egypt » sera diffusé dans le cadre de « Egypt Season » sur « Viasat History » le 17 octobre à 23h05 et explore la vie de la fille de Cléopâtre qui devient le monarque légitime – après la mort tragique de ses parents – Cléopâtre et Marc Antoine.

Voici quelques faits intéressants sur cette fille : Cléopâtre Sélèné.

1. Séléné, la fille de Cléopâtre et de Marc Antoine, a hérité d’une histoire tragique.Elle n’avait que dix ans lorsque ses parents se sont suicidés. Elle devint reine d’Égypte et régna pendant près de deux semaines avant qu’elle et ses deux frères ne soient capturés et renvoyés à Rome pour être élevés par l’ancien rival de son père, Octave.

2. Elle a une enfance paisible. Son deuxième père et futur empereur, Octave, était un parent étonnamment bon et prenait soin d’elle et de ses frères comme s’ils étaient ses propres enfants. Bien sûr, il y avait un côté politique : le contrôle des enfants signifiait aussi le contrôle de l’Égypte.

3. Cléopâtre Séléné épousa Gaius Julius Juba, un prince africain, alors qu’elle n’avait que quinze ans.C’est un mariage arrangé. Comme Sélène, le jeune Yuba est l’héritier d’une famille royale déchue en exil et un neveu éloigné d’Octave. Après le mariage, le couple a été envoyé pour diriger le nouveau royaume vassal de Mauritanie (actuels Maroc et Algérie).

4. Ils eurent deux enfants – un fils nommé Ptolémée de Mauritanie – du nom de la dynastie de sa mère, et une fille dont le nom ne nous est pas parvenu.

5. Séléné était une reine remarquable. Elle était impliquée dans la gestion quotidienne du pays ; elle avait appris de sa mère et elle avait bien appris. Sans surprise, elle ne se retire pas pour laisser Yuba prendre le relais : ils dirigent ensemble la Mauritanie. Sous le règne de Séléné et de Juba, le royaume maure développa d’importantes exportations vers la région méditerranéenne, principalement vers l’Espagne et l’Italie. Leurs produits comprenaient, sans toutefois s’y limiter, du poisson, des raisins, des perles et des meubles en bois. Les monnaies marvritaines sont devenues connues et respectées dans tout l’Empire romain.

6. Cléopâtre Sélène était très fière de sa mère – elle a même émis une pièce de monnaie à son image, intitulée « Reine Cléopâtre, fille de la reine Cléopâtre ». A organisé un programme de construction inspiré de son Alexandrie natale et des projets de construction de sa mère.

Ces constructions comprenaient un phare rappelant le style du phare d’Alexandrie. Selena et Yuna rénovent les anciennes fortifications de la ville et commencent à en construire de nouvelles. Des œuvres d’art égyptiennes ont également été importées de l’ancien royaume de Séléné. Ils veulent clairement recréer l’atmosphère d’Alexandrie et la présence de Cléopâtre.

7. Sa mort a été précoce et soudaine.Nous ne connaissons pas la date exacte ni la cause, mais des poèmes contemporains suggèrent qu’elle n’avait que 35 ans lorsqu’elle mourut, vers 5 avant JC. La reine a été inhumée dans le mausolée royal de Mauritanie, encore visible dans l’Algérie actuelle. Le roi Yuba a continué à diriger le royaume avec leur fils Ptolémée pendant deux décennies après la mort de Séléné.

8. Après sa mort, Cléopâtre Séléné est restée une figure importante en Mauritanie. Ses pièces n’ont pas été retirées de la circulation pendant des décennies – en raison de la confiance et du respect qu’elles suscitent. Le règne conjoint de Juba et de Ptolémée doit beaucoup au génie éternel de Séléné.

9. Cléopâtre Sélène avait une grande influence sur son royaume et sur le monde romain, mais contrairement à sa mère, elle réussit tranquillement. Les historiens mentionnent rarement son nom, ce qui suggère que pendant son règne et celui de Juba, tout s’est bien passé en Mauritanie – aucun problème à raconter.

10. Son mari Yuba est décédé 28 ans plus tard et leur fils a régné jusqu’à l’âge de 40 ans , lorsqu’il a été exécuté par le célèbre Caligula – l’empereur était probablement jaloux des richesses de la Mauritanie, mais c’est une autre histoire.

Cléopâtre Séléné et sa famille sont presque oubliées, mais le mausolée d’Alger reste un souvenir impérissable de la reine sans aucun conflit à l’ombre d’un grand et dangereux empire.

