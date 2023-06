Résultats du conseil des ministres: les commentaires

Dans la salle du Point de de presse de l’Agence Mauritanienne d’Information, des membres du gouvernement, ont commenté, mercredi soir, les résultats du conseil des ministres tenu plus tôt dans la matinée. Il s’agit du ministre de l’Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nany Chrougha et du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Ould Mohamed.

Intervenant le premier, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le conseil a examiné et adopté, plusieurs projets de décrets et des communications, dont celui relatif à l’approbation du plan de lotissement de la ville de Kiffa et ses environs. Il a ensuite invité son homologue de l’Aménagement du Territoire, à apporter plus détails.

Le ministre de l’Aménagement du Territoire a souligné que le projet s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de lotissement de plusieurs villes du pays. Il a estimé qu’il s’agit d’un travail de longue haleine, dans la mesure où 60 années se sont écoulées, sans que cette anomalie ne soit prise en charge définitivement.

Revenant sur le plan de lotissement de Kiffa, il a déclaré que le but est de doter la capitale de l’Assaba d’infrastructures adéquates et d’assurer une répartition spatiale qui confère aux populations un cadre de vie sain. Celui-ci poursuit le ministre, va garantir la préservation de l’environnement et la quiétude de tous.

Le ministre a précisé que le plan se compose de trois zones dites de restructuration, d’extension et de non constructible. La superficie habitable est estimée à plus de 9000 hectares, tandis que la voirie représentera plus de 2000 hectares.

Il a par ailleurs expliqué que le retard des travaux à Néma et Aïoun est essentiellement causé par les contraintes organisationnelles durant le mois du ramadan et les élections qui ont eu lieu récemment. Il a affirmé que les activités à ce niveau, vont reprendre incessamment.

Concernant la construction des logements sociaux, le ministre a déclaré que les 10.000 logements figurant dans les engagements du Président de la République, c’est Taazour qui en exécute le projet, soulignant que d’après ses informations, 1 700 ont déjà été réalisés.

De son côté, le porte-parole du gouvernement a répondu à plusieurs questions. La première est relative au niveau d’avancement des travaux du pont de Rosso. A ce propos, il a indiqué que plusieurs portions importantes ont été entamées, d’autres achevées, avant d’assurer que les ouvrages seront réalisés dans les délais impartis.

L’entretien de la route Nouakchott- Nouadhibou est effectué par la société ETER, a souligné le ministre. Il a précisé que des travaux étaient en cours pour relier le port de Tanit à l’axe routier, d’où les perturbations évoquées par certains.

En ce qui concerne les autres chantiers routiers, un peu partout dans le pays, il a déclaré que les travaux ont commencé au niveau de certains tronçons, tandis que pour d’autres, des études sont en cours.

Interpellé sur les incidents qu’a connu le pays ces jours-ci, le porte-parole du gouvernement a indiqué que toutes les mesures nécessaires ont été prises, pour garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens. Il est question selon lui d’une ligne rouge, que nul ne peut franchir sans conséquences. Le porte-parole a poursuivi en affirmant que nul n’est au-dessus des lois, raisons pour laquelle il ne sera permis à aucun politicien, militant, ou acteur de la société de faire de la surenchère ou instrumentaliser les questions de sécurité.

Le porte-parole a par la même occasion, rappelé l’attachement du Président de la République au respect des libertés individuelles et au dialogue, qui sont pour lui, les meilleures voies pour parvenir au développement.

AMI