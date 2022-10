Proparco et la Banque pour le Commerce et l’Industrie Mauritanie signent une garantie d’opérations Trade Finance de 12 MUSD

L’enveloppe de garanties octroyée par Proparco porte sur un montant de 12 millions de dollars. Elle permettra à Banque pour le Commerce et l’Industrie (BCI) Mauritanie de renforcer son activité de financement des importations en Mauritanie, essentielles au fonctionnement de l’économie.

Fondée en 1999, la Banque pour le Commerce et l’Industrie (BCI) Mauritanie s’est imposée au fil des années parmi les banques leaders de son marché.

BCI Mauritanie et Proparco ont conclu ce partenariat afin de renforcer la disponibilité du financement de l’économie du commerce en Mauritanie et de soutenir les importations de biens essentiels avec un acteur clé du secteur, qui propose une large gamme de services financiers à ses clients.

Cette facilité, d’une maturité de 2 ans, permettra à BCI Mauritanie d’émettre des instruments de Trade Finance pour un montant total de 12 MUSD, avec une garantie du groupe AFD pouvant aller jusqu’à 100%. Elle vise à encourager les banques correspondantes étrangères à développer leurs opérations de Trade Finance avec BCI Mauritanie et ses clients locaux, permettant ainsi l’importation de biens essentiels notamment des denrées alimentaires agricoles et des équipements médicaux et industriels.

Pour Emmanuel Haye, responsable Afrique de la Division Institutions Financières et Inclusion de Proparco: « Cette opération permettra ainsi d’accompagner la BCI Mauritanie dans une activité essentielle pour le pays, le financement des importations, dans un contexte de hausse importante des prix des matières premières »

Pour Isselmou Tajidine, Président Directeur Général de BCI : « Nous remercions Proparco pour l’intérêt accordé au groupe BCI. Cette ligne de garanties viendra en complément de celles que nous avons auprès de nos autres correspondants. Elle nous offrira une capacité supplémentaire pour renforcer et intensifier nos échanges internationaux, au bénéfice de nos clients et de notre économie nationale, dans un environnement en perpétuel mouvement »

À propos de Proparco

Filiale du groupe Agence française de développement (Groupe AFD) dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis plus de 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Proparco participe au financement et à l’accompagnement d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen-Orient. Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions financières, la santé, l’éducation…

Ses interventions visent à renforcer la contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par la communauté internationale en 2015. Dans ce but, Proparco finance des sociétés dont l’activité participe à la création d’emplois et de revenus décents, à la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique. Pour un monde en commun.

