Président Ghazouani : l’élection s’est déroulée dans une atmosphère de discipline et de responsabilité.

Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a déclaré que l’élection d’aujourd’hui s’était déroulée dans une atmosphère calme et responsable. Dans une déclaration à l’issue du vote, ce samedi au Premier Bureau de l’École Supérieure de Nouakchott, le président de la République a ajouté que la campagne s’est déroulée dans une atmosphère de discipline et de responsabilité, sans aucun acte portant atteinte à la paix, ce qui atteste de la sensibilisation du peuple et des hommes politiques et la consolidation de la démocratie.

Le président Ghazouani a noté que le gouvernement avait augmenté les allocations de campagne publicitaire et les avait versées avant le début de la campagne, ajoutant que les politiciens avaient présenté leurs plans et prononcé leurs déclarations au cours des deux dernières semaines et que le peuple s’était exprimé par les urnes aujourd’hui.