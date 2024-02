Participation du Président de la République à la 37e session ordinaire de l’Assemblée générale des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine.

La participation du Président de la République M. Mohammed Ould Sheikh Al-Ghazwani à la 37e session ordinaire de l’Assemblée générale des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine à Addis-Abeba. Cette participation pour démontrer l’engagement de la Mauritanie envers l’Union africaine et la coopération régionale en Afrique. La réunion offre une occasion précieuse pour le Président de la République de discuter des questions clés, de promouvoir la paix, la sécurité, le développement et la coopération entre les États membres de l’Union africaine. Il pourra également échanger des idées et des stratégies avec d’autres dirigeants africains pour faire avancer les intérêts communs du continent. La participation du Président Al-Ghazwani à cette réunion souligne l’importance de la diplomatie et de la coopération internationale pour la Mauritanie.

AAD