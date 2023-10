Nouakchott sud :Un directeur d’école démis sans raison !

Monsieur Isselmou Abd El Karim est un brillant instituteur qui totalise plus d’une trentaine d’années de service à son actif .

Du Guidimakha où il fit son bâptème de feu à Ould Yengé en passant par le Brakna à Hairé Mbar et Bélél Ournguel ,l’homme a fait partout montre d’un comportement exemplaire. Ould Abd El Karim a été félicité et distingué par plusieurs Idens dont Mohammed Lemine Aw et Diallo Mohamed .C’est ainsi qu’en 2010 ,il fit surveillant au collège d’El Agbé dans le département de Ouad Naga avant d’être promu conseiller pédagogique à Nouakchott à l’Iden d’Elmina auprès de l’Inspecteur Diallo Mohamed qui le distingua une fois de plus pour son dévouement et son amour de son métier.

Mais hélas,cette promotion ne fit que de courte durée puisqu’après une année de loyaux services,il fut rétrogradé instituteur à l’école d’Arafat 2 .Il ne se démonta point malgré cette injustice et travailla sous ordre successifs de deux directeurs .

L’an passé ,après le décès du directeur d’Arafat 2, Monsieur Isselmou Abd El Kérim a été promu directeur successeur vu son acharnement au travail pour avoir remplacé le défunt après plus d’un an d’absence pour des raisons médicales.

Quelques jours avant la Rentrée des Classes 2023-2024 ,Monsieur Isselmou Abd El Karim fut informé que sa direction a été affecté à quelqu’un d’autre et qu’il est promu conseiller pédagogique.

Face à cette situation d’injustices dont il fait l’objet pour la seconde fois ,Monsieur Isselmou Abd El Karim a tapé à toutes les portes dans l’espoir d’être rétabli dans son droit .Il a déjà saisi la direction des ressources humaines et compte saisir le Ministre de l’Éducation nationale et de la Réforme du Système éducatif.

Pour l’instant le Syndicat des directeurs d’écoles s’active pour le rétablir dans son droit !