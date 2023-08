Niger : l’Algérie appelle toutes les parties à la retenue, à la sagesse et à la raison

Niger : l’Algérie appelle toutes les parties la retenue, à la sagesse et à la raison

À un moment où l’intervention militaire au Niger se précise, l’Algérie regrette que le recours la violence ait pris le pas sur la voie d’une solution politique pacifiquement l’ordre constitutionnel et dans ce pays frère et voisin.

L’Algérie demeure, en effet, animée d’une forte conviction que cette solution politique négociée demeure encore possible, que toutes les voies qui peuvent y conduire n’ont pas et que toutes ces n’ont pas été empruntées et que toutes ces possibilités n’ont pas été épuisées.

L’histoire de notre région enseigne abondamment que les interventions militaires ont été porteuses d’un surcroît de problèmes que de solutions et qu’elles ont été des facteurs supplémentaires d’affrontements et de déchirements plutôt que des sources de stabilité et de sécurité.

Avant que l’irréparable ne soit commis, et avant que la région ne soit prise dans l’engrenage de la violence dont nul ne peut prédire les conséquences incalculables, l’Algérie appelle toutes les parties à la retenue, à la sagesse et à la raison qui toutes commandent de redonner la plus haute priorité à l’option politique négociée à la crise constitutionnelle actuelle épargnant ainsi au Niger frère et à l’ensemble de la région des lendemains lourds de menaces et de périls dont notamment un regain de vigueur et d’agréssivité du terrorisme et des autres formes de criminalité qui affectent gravement la région .

Alger, le 19 août 2023

Ministère des Affaires Étrangères et de la Communauté Nationale à l’Étranger