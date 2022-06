L’ex-président mauritanien Ould Abdul Aziz jugé pour corruption.

Mohamed Ould Abdul Aziz rejoindra 11 autres dignitaires dans son régime.

C’est, selon la décision du juge mauritanien chargé de l’enquête, ont indiqué mercredi à l’AFP un procureur et un avocat.L’un d’eux a été jugé pour corruption.

L’ancien président et ses 11 coaccusés ont été spécifiquement inculpés de « corruption, blanchiment d’argent et enrichissement illicite ». En mars 2021, M. Ould Abdul Aziz et plusieurs hauts fonctionnaires ont été inculpés.

Ils sont inculpés de ces actes présumés, qu’il aurait commis lorsqu’il dirigeait le pays de 2008 à 2019.

Parmi ses coaccusés figurent un de ses gendres, deux anciens premiers ministres et plusieurs anciens ministres et hommes d’affaires.

« Le juge d’instruction a effectivement décidé de transférer les 12 prévenus corrompus au Tribunal Correctionnel (Tribunal de Nouakchott) pour des délits de corruption ».

Une date de procès n’a pas été annoncée.