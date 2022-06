Annonce de la suspension du processus de concertation nationale pour une durée indéterminée

Le Ministre Secrétaire Général de la présidence de la République, Yahya Ould Ahmed Al-Waqf, Président du Comité National de Préparation de la Concertation Nationale, a annoncé la suspension de ce processus afin que le dialogue soit inclusif entre tous les partis politiques et que le calme politique continuerait de prévaloir entre les partis de la scène politique.

Il a indiqué, lors d’une conférence de presse tenue ce soir au siège de l’Académie diplomatique à Nouakchott, que Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a affirmé son engagement à mettre en œuvre les résultats de cette concertation, et que le comité a terminé tous ses travaux en sélectionnant les participants et en définissant les sujets de discussion.

Il a ajouté que 280 personnes ont été identifiées comme représentants des partis politiques et 320 organes et institutions de la société civile, ainsi que neuf ateliers et trois axes constitués de sous-thèmes, un comité de pilotage, un autre pour les médias et la presse, et un comité de secrétariat.

Le ministre et le secrétaire général ont passé en revue les premières indications de cette voie, qui a commencé avec la participation des partis représentés au Parlement, pendant l’étape Covid 19, à la voie de la construction du système de santé, alors que cette relation s’est développée pour lancer une initiative pour un dialogue national, mais ce terme a été changé pour devenir concertation nationale au lieu de dialogue national.

Il a déclaré que suspendre la concertation ne signifie pas l’annuler, mais plutôt renvoyer la balle au spectre politique pour s’entendre sur une voie globale qui inclut toutes les parties sans exception, afin que le calme politique prévaut entre toutes les parties et qu’aucune partie ne soit exclue pour que ce système cherche à unifier l’opposition et à en faire un parti actif dans le processus politique.

Il a souligné que toute question émergente peut organiser un dialogue autour d’elle, comme les élections et autres, comme cela a été fait dans le passé en matière d’éducation, autour de laquelle un dialogue global a été organisé entre les différentes parties et auquel ont participé différentes organisations culturelles, et une loi d’orientation est en préparation à ce sujet.

