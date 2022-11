Mauritanie : Les femmes du sérail

La Mauritanie se prépare à organiser des élections législatives, régionales et municipales anticipées en mars 2023. Plus de trois ans après le début du quinquennat du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, les observateurs de la vie politique mauritanienne ont précisé que l’aréopage du gouvernement sera corrigé avant les grandes élections. Certains dans le camp du pouvoir craignent que cela nuise à leur réputation. D’autres ont continué à travailler à plein temps pour tenir toutes les promesses électorales du président Ghazouani. Retour sur des femmes qui font partie du sérail et qui ont interverti la tendance traditionnelle pour être bien présentes au coté des hommes du Président.

1- Mariem Mint Mohamed Fadel Ould Dah, est chirurgien-dentiste, commandant dans l’armée mauritanienne et épouse de Mohamed Ould Ghazouani, président de la République. Elle continue à exercer la médecine, mais dans un objectif social. Elle reçoit, dit-on, plusieurs fois par an des familles qui n’ont pas les moyens pour des consultations gratuites. Elle participe aussi à l’organisation d’événements dans les domaines de la santé et des affaires sociales.

On dit souvent qu’elle bat campagne pour son Mari.

2- Coumba Ba : chargée de mission à la présidence de la République, elle occupait le poste de ministre de la fonction publique dans le dernier gouvernement de Yahya Ould Hademine.

Coumba Ba avait occupé depuis 2008 différents postes importants dont celui de ministre, et elle est considérée parmi les personnalités proches du président Mohamed O. Abdel Aziz.

En 2010, ministre délégué chargée des affaires africaines, elle entra en conflit avec Naha Mint Mouknass ministre des affaires étrangères. Mohamed Ould Ghazouani réussit courageusement à mettre les deux femmes à ses côtés.

3- Naha Mint Mouknass :

Naha Mint Mouknass est une femme politique mauritanienne. Elle est ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de 2009 à 2011, puis ministre du Commerce et du Tourisme depuis 2014. Depuis avril 2022, elle occupe le poste de Ministre Conseillère à la présidence de la République Islamique de Mauritanie. En l’occurrence, elle est la première à diriger un parti, l’Union pour la démocratie et le progrès (UDP). « Diriger, c’est donner des ordres », a-t-elle expliqué, vêtue d’un voile pudique. Pas toujours facile de donner des ordres à ceux qui se contentent de montrer leurs biceps, les amis ! « , rapporte Jeunesse Afrique.

